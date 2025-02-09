مصطفى بكري: مصر كلها تقف مع السعودية ضد الادعاءات الإسرائيلية

أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن مصر كلها تقف مع المملكة العربية السعودية ضد الإدعاءات الإسرائيلية التي تطالب بإقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي السعودية ، ووجه التحية إلى بيان الخارجية المصرية الداعم للموقف السعودي.

وقال بكري في بيان عاجل أمام مجلس النواب صباح اليوم إن الحملة ضد المملكة سببها موقف المملكة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض للتهجير.

وتمني بكري أن تخرج القمة العربية المقرره في ٢٧ من الشهر الجاري بقرارات قوية للتأكيد علي رفض المخططات الإسرائيلية.

ووجه بكري التحيه إلى الشعب المصري والاصطفاف خلف الرئيس السيسي في تأكيده علي رفض التهجير والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقله علي حدود ٦٧.

وحذر بكري من الإتفاق الإسرائيلي - الإثيوبي حول التعاون في مجال المياه والموقع الأسبوع الماضي في أديس ابابا.