تحرير 473 مخالفة خلال المرور على 1210 منشأة غذائية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة مراقبة الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد العذائية.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن فرق المراقبة قامت خلال يناير الماضي بالمرور على 1210 منشأة غذائية، وتم تحرير 473 محضرا للمنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم سحب 222 عينة من المواد الغذائية لفحص جودتها وسلامتها، وضبط 11 منشأة تعمل بدون ترخيص وغير مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حيث تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق هذه المنشآت.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه في إطار ضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين، تم إعدام 1837 كجم من أغذية مختلفة و105 لترات من مشروبات نتيجة تغير في الخواص الطبيعية، إلى جانب ضبط 461 كجم من أغذية و1500 لتر من الزيوت بسبب اشتباه في صلاحيتها.

