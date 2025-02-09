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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إسلام أبازيد يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن

اسلام ابازيد
اسلام ابازيد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن الصحفي  إسلام أبازيد ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مقدماً برنامجاً انتخابياً يركز على تقديم خدمات ملموسة وحلول واقعية لتحديات الزملاء الصحفيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي تصريح صحفي وجهه إلى الزملاء والزميلات خلال التقدم بأوراق ترشحه، اليوم الأحد، أكد "أبازيد"، أن رؤيته تقوم على جعل النقابة "بيتاً يعكس احتياجات الصحفيين ويقدم حلولاً حقيقية لتحدياتهم اليومية"، معبراً عن تطلعه إلى تحقيق نقلة نوعية في خدمات النقابة من خلال برنامج عملي وقابل للتنفيذ.

أوضح "أبازيد"، أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز الخدمات والخصومات للصحفيين، حيث أطلق مبادرة "خدمات وخصومات" التي توفر عروضاً حصرية في مجالات متعددة.

وأكد أن هذه المبادرة ستشهد توسعاً ليشمل مجالات جديدة مثل السلع الاستهلاكية، التعليم، والحج والعمرة، من خلال شراكات مع مختلف المؤسسات.

تشهد انتخابات نقابة الصحفيين 2025، التي تُعد واحدة من أبرز الأحداث المهنية في مصر، تنافساً قوياً بين المرشحين الذين يسعون إلى تمثيل زملائهم في مجلس النقابة، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.

تأتي هذه الانتخابات في وقت يشهد فيه القطاع الصحفي تحولات كبيرة، مع تزايد الضغوط المالية على المؤسسات الإعلامية، وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل دور النقابة أكثر أهمية من أي وقت مضى في تقديم الدعم والحماية للصحفيين.

وقد أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي في وقت سابق، حيث يتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النقابة، بما في ذلك فئة "تحت السن"، التي تُعد منصة مهمة لتمثيل الشباب الصحفيين وإبراز قضاياهم.

نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين اسلام ابازيد

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