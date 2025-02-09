مش عارفين قيمته.. شوبير ينتقد هذا التصرف من إدارة نادي الزمالك

انتقد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف إدارة نادي الزمالك في نشر التصريحات الخاصة بالفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لو زملكاوي هاخد أخباري من مين أحمد سالم المتحدث الرسمي ولا حسين لبيب رئيس النادي ولا أخدها من جمال العدل ولا الدكتور مدحت العدل ولا الكابتن أحمد حسام ميدو ولا أيمن ممدوح عباس”.

وتابع: “كل حد بيقول حاجة وبيمشي في اتجاه، هو أي حد يطلع يتكلم باسم نادي الزمالك هو حضراتكم مش عارفين قيمة نادي الزمالك”.

واختتم: “في الأهلي لجنة التخطيط بتشوف الكابتن مختار مختار رئيس اللجنة قد أيه بيتكلم، محمد رمضان المدير الرياضي اكلم مرة أو مرتين، وحسام غالي ومحمود الخطيب وزكريا ناصف مين فيهم بتشوفوا بيكلم”.