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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف موقف كولر من ضم محمد شوقي مديرا للكرة

مارسيل كولر ومحمد رمضان
مارسيل كولر ومحمد رمضان
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، موقف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من ضم محمد شوقي في منصب مدير الكرة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مصدر في الأهلي كولر يرفض إضافة أي عنصر جديد للمنظومة خاصة في منصب مدير الكرة ولكن هناك جلسة تجمع المدرب السويسري بمحمد رمضان لإبلاغه بضرورة تعيين محمد شوقي في منصب مدير الكرة بسبب كثرة الملفات التي يتولى الإشراف عليها المدير الرياضي". 

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث استأنف تدريباته الجماعية الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقرر الجهاز الفني للفريق، عدم منح اللاعبين أي راحة سلبية عقب مواجهة بتروجيت، التي انتهت بفوز الأهلي (2-1) في الجولة الثانية عشرة من الدوري. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمباراة غزل المحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات.

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