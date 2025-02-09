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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مائدة مستديرة لمناقشة سبل تعزيز الزراعة المتجددة للقطن المصري

جانب من المائدة المستديرة
جانب من المائدة المستديرة
ولاء عبد الكريم

عُقدت مائدة مستديرة لمناقشة أهمية الزراعة المتجددة للقطن المصري وسبل توسيع نطاق تطبيقها، بمشاركة أكثر من سبعين من أصحاب المصلحة والخبراء في القطاعين العام والخاص. وجاء الحدث بالتعاون مع جمعية قطن مصر ومعهد بحوث القطن، بهدف تعزيز استدامة زراعة القطن في مصر وتحسين إنتاجيته في مواجهة التحديات المناخية.

وشهدت الجلسة حضور متحدثين بارزين، من بينهم  خالد شومان، الرئيس التنفيذي لجمعية القطن المصري، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور هشام حمود، مستشار متخصص، وسارة بيرليزي، المنسق الفني الرئيسي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

يُعد القطن المصري من أهم الصادرات الزراعية، حيث يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 25-30% من الإمدادات العالمية من القطن طويل التيلة وفائق الطول. ومع ذلك، تواجه زراعته تحديات متزايدة نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة الظواهر الجوية القاسية، مما يستدعي تبني ممارسات زراعية متجددة لضمان استدامة الإنتاج.

تناولت المناقشات دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة مثل الزراعة الدقيقة، والتصوير بالأقمار الصناعية، والأسمدة والمبيدات الحيوية في تحسين الإنتاجية، كما تم التطرق إلى أهمية دعم المزارعين من خلال توفير التمويل والتدريب الفني، وفتح أسواق جديدة للقطن المزروع بأساليب مستدامة. وناقش الخبراء سبل تعزيز صحة التربة وترشيد استهلاك المياه عبر تقنيات الزراعة المتجددة، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.

استدامة القطن المصري

أكد  خالد شومان، الرئيس التنفيذي لجمعية القطن المصري، أن تعزيز الزراعة المتجددة يمثل خطوة محورية في الحفاظ على جودة واستدامة القطن المصري، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية لدعم هذا التحول. من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن: "نلتزم بتوفير المعرفة والأدوات التي تمكّن المزارعين من تبني ممارسات الزراعة المتجددة بفعالية، مما يعزز من قدرة القطن المصري على المنافسة عالميًا، ويحسن صحة التربة، ويقلل استهلاك المياه واستخدام المبيدات الحشرية الكيميائية."

ضمن جهود دعم الاستدامة في قطاع القطن المصري، يتم حاليًا تنفيذ برنامج REEL للزراعة المتجددة، والذي يهدف إلى تطوير نماذج ناجحة لتطبيق هذه الممارسات في المناطق الرئيسية للزراعة. ويركز البرنامج على تحسين خصوبة التربة وزيادة التنوع البيولوجي، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة عبر تحسين الإنتاجية والاستدامة.

واختُتمت المائدة المستديرة بتأكيد المشاركين على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان مستقبل أكثر استدامة للقطن المصري، وتعزيز مكانته كمحصول عالمي عالي الجودة.

الزراعة الصادرات الزراعية التنمية الصناعية المبيدات القطن المصري

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