قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربها بالكارع.. القصة الكاملة لاعتداء جزار على عاملة بالإسماعيلية بسبب 70 جنيها
عقلية محتلة متطرفة.. موقف «عربي» في وجه تجاوزات نتنياهو في حق السعودية
الأهلي يتصدّر الفرق الإفريقية والعربية بالتصنيف العالمي للأندية.. وهذا موقف الزمالك
مراسل القاهرة الإخبارية: زيارات أوروبية لـ جس نبض القيادة الجديدة في دمشق
خالد طلعت: القيمة التسويقية للزمالك تراجعت بعد الانتقالات الشتوية
خبطته عربية وهربت.. تفاصيل العثور على جثة أعلى نفق الودي بالصف
سنة مع الإيقاف وغرامة 20 ألف جنيه.. المحكمة ترفض استئناف اللاعب أحمد فتوح
«الكرملين» يكذب «ترامب» وينفي حدوث اتصال مع «بوتين» لبحث النزاع في أوكرانيا
مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة فى زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل .. فيديو
أكبر تورتة وبيترا وأضخم سندوتش.. كيف تجذب البحر الأحمر السائحين على شواطئ الغردقة؟
ليلة شتوية... عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا بأحد فنادق القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم الصادرات.. «البحوث الزراعية» يفتتح المنتدى الثقافي العلمي السابع الثلاثاء المقبل

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

يفتتح  الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدي ، فعاليات المنتدى الثقافي العلمي السابع الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير 2025، والذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل، تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،في إطار الجهود المستمرة لتطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي.

 ويستضيف المنتدي نخبة من العلماء والباحثين في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الوطنية وعمداء الكليات ومعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى شباب الباحثين. 


ويأتي هذا المنتدى ضمن  تكليفات  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  السيد علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية في القطاع الزراعي وفي إطار تحديث منظومة الأداء لرؤية المركز لرفع كفاءة الباحثين وتطوير الأداء البحثي .

وقد أوضح  الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنتدي ان مركز البحوث الزراعية يسعى جاهدًا لاستضافة الخبراء والعلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم ونقلها على مستوى واسع يستفيد منها شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومنها كان التركيز في هذا المنتدي السابع مناقشة موضوع هام وحيوي في القطاع الزراعي ، حيث يركز على التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية باستخدام كيمياء الليزر، بما يسهم في تعزيز الصحة النباتية، وحماية البيئة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وذلك في ضوء التحديات البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المبيدات التقليدية.


محاور المنتدى


يتناول المنتدى عدة موضوعات مهمة تتعلق بأهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات الزراعية، من بينها:
•    التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات باستخدام كيمياء الليزر.
•    دور البحث العلمي في تعزيز الصحة النباتية وزيادة الإنتاج الزراعي.
•    الحد من التأثيرات الضارة للمبيدات التقليدية على البيئة وصحة الإنسان.



ويستضيف المنتدى العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر (العاصمة الإدارية)، والرئيس السابق للجامعة الألمانية، وأستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بمعهد علوم الليزر بجامعة القاهرة، حيث سيُلقي محاضرة بعنوان: "الابتكار المصري: المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء في إطار قضية الأمن الغذائي".


ويعد الدكتور محمود هاشم عبدالقادر من العلماء البارزين في مجال كيمياء الليزر، حيث حصل على العديد من الجوائز والتكريميات المرموقة، منها:
•    الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة شرق لندن (2024).
•    جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة (2023).
•    وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية (2017).
•    جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة (2014).
•    نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية (1995).
•    جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية (1989).


أهمية المنتدى


يأتي المنتدى ضمن جهود مركز البحوث الزراعية لتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة القطاع الزراعي، حيث يشكل المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء أحد الابتكارات الرائدة في مجال مكافحة الآفات الزراعية بطرق صديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام لمصر والعالم.


ختامًا من جانبه أوضح د. علي اسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية ان  هذا المنتدى يعكس التزام مركز البحوث الزراعية بدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية لمواجهة تحديات الزراعة، ويشكل فرصة مهمة للباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال والوصول بمناقشات علمية تسهم في حل مشاكل الزراعة المصرية ورفع الإنتاج الزراعي وجودة المنتج ودعم الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية وتغير المناخ.

مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية المنتدى الثقافي الدكتور عادل عبد العظيم الأمن الغذائي ركز البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

وزير التربية والتعليم

رسميا.. إعادة تسكين المدرسين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

سقوط امطار

سقوط امطار وبردوة شديدة.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7600 جنيه.. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص

موعد شهر رمضان 2025

إجازات شهر رمضان 2025.. 9 عطلات أسبوعية ورسمية

ترشيحاتنا

اتف سامسونج

أيهما تختار؟ .. مواصفات ومزايا Samsung Galaxy S25 وiPhone 16

مستخدمو PlayStation

لأكثر من 18 ساعة.. Sony تثير الجدل حول سيرفرات PlayStation فما القصة؟

تقنيات الذكاء الاصطناعي

سامسونج تعتزم دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل السادس لهذا السبب

بالصور

تفاعل جماهيري.. الصور الكاملة من حفل نجوى كرم في أمستردام

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم

ليلة شتوية... عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا بأحد فنادق القاهرة

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

شادية

تزوجت 3 مرات ... اسرار عن دلوعة السينما المصرية

أحمد حلمي

مؤامرة وحملة عليه … أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه «مصري وصف أول»

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلال يستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد