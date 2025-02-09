لدعم الصادرات.. «البحوث الزراعية» يفتتح المنتدى الثقافي العلمي السابع الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدي ، فعاليات المنتدى الثقافي العلمي السابع الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير 2025، والذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل، تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،في إطار الجهود المستمرة لتطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي.

ويستضيف المنتدي نخبة من العلماء والباحثين في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الوطنية وعمداء الكليات ومعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى شباب الباحثين.



ويأتي هذا المنتدى ضمن تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية في القطاع الزراعي وفي إطار تحديث منظومة الأداء لرؤية المركز لرفع كفاءة الباحثين وتطوير الأداء البحثي .

وقد أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنتدي ان مركز البحوث الزراعية يسعى جاهدًا لاستضافة الخبراء والعلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم ونقلها على مستوى واسع يستفيد منها شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومنها كان التركيز في هذا المنتدي السابع مناقشة موضوع هام وحيوي في القطاع الزراعي ، حيث يركز على التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية باستخدام كيمياء الليزر، بما يسهم في تعزيز الصحة النباتية، وحماية البيئة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وذلك في ضوء التحديات البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المبيدات التقليدية.



محاور المنتدى



يتناول المنتدى عدة موضوعات مهمة تتعلق بأهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات الزراعية، من بينها:

• التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات باستخدام كيمياء الليزر.

• دور البحث العلمي في تعزيز الصحة النباتية وزيادة الإنتاج الزراعي.

• الحد من التأثيرات الضارة للمبيدات التقليدية على البيئة وصحة الإنسان.





ويستضيف المنتدى العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر (العاصمة الإدارية)، والرئيس السابق للجامعة الألمانية، وأستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بمعهد علوم الليزر بجامعة القاهرة، حيث سيُلقي محاضرة بعنوان: "الابتكار المصري: المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء في إطار قضية الأمن الغذائي".



ويعد الدكتور محمود هاشم عبدالقادر من العلماء البارزين في مجال كيمياء الليزر، حيث حصل على العديد من الجوائز والتكريميات المرموقة، منها:

• الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة شرق لندن (2024).

• جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة (2023).

• وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية (2017).

• جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة (2014).

• نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية (1995).

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية (1989).



أهمية المنتدى



يأتي المنتدى ضمن جهود مركز البحوث الزراعية لتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة القطاع الزراعي، حيث يشكل المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء أحد الابتكارات الرائدة في مجال مكافحة الآفات الزراعية بطرق صديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام لمصر والعالم.



ختامًا من جانبه أوضح د. علي اسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية ان هذا المنتدى يعكس التزام مركز البحوث الزراعية بدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية لمواجهة تحديات الزراعة، ويشكل فرصة مهمة للباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال والوصول بمناقشات علمية تسهم في حل مشاكل الزراعة المصرية ورفع الإنتاج الزراعي وجودة المنتج ودعم الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية وتغير المناخ.