مخططات التهجير تعود مجددًا.. هل ينجح الفلسطينيون في إفشالها كما السابق؟

في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة، تتزايد محاولات إعادة إحياء مخططات التهجير، حيث تسعى بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تجاوز الاتفاقات الدولية وإعادة طرح مشاريع قديمة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه.

وبينما يواجه الفلسطينيون واحدة من أكثر الفترات دموية ودمارًا، يبرز الصمود الشعبي كحجر عثرة أمام هذه المخططات، مدعومًا برفض عربي ودولي واضح لهذه المشاريع.

الدكتور أيمن الرقب

محاولات أمريكية لتجاوز الاتفاق خدمةً لخطة التهجير

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ليست جديدة، بل طرحت منذ خمسينيات القرن الماضي، وظهرت مجددًا في مشروع روجرز في السبعينيات، ثم في خطة الجنرال الإسرائيلي غيورا إيلاند، التي اقترحت توسيع غزة على حساب سيناء.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه رغم المحاولات المستمرة، قوبلت هذه المشاريع دائمًا برفض عربي وفلسطيني حاسم، إذ رفضت مصر والفلسطينيون أي مخططات لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة.

وتابع الرقب أن الاحتلال استغل الحرب الأخيرة على غزة لإعادة طرح فكرة التهجير، مدعومًا بمقترحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي عاد إلى الحكم متبنّيًا خطط اليمين الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو ألبانيا، بحجة أن غزة لم تعد صالحة للحياة.

ولكن الرد الفلسطيني جاء واضحًا عبر مشهد عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال القطاع رغم الدمار، رافضين أي تهجير قسري أو طوعي، وهو موقف دعمته قمة الرياض العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وأكد الرقب أن مشاريع التهجير ستفشل كما فشلت سابقًا، فالشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، وأمام إسرائيل والولايات المتحدة خيار وحيد وهو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.