ضربات قضائية ضد تجار المخدرات في سوهاج.. أحكام رادعة بالسجن والغرامة

تشهد محافظة سوهاج، جهودًا مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة تجار المخدرات، إذ تصدر المحاكم أحكامًا مشددة ضد المتهمين في قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج خلال الأيام الماضية عدة أحكام رادعة بحق عدد من المتهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة، مما يؤكد إصرار السلطات على التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد المجتمع.

6 سنوات مشدد لعامل في الشيخ خليفة

وأصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، على مصطفى خ. أ، 29 عامًا، عامل، ويقيم بمنطقة الشيخ خليفة أول سوهاج، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كميات من مخدري الحشيش والميثامفيتامين بقصد الاتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب ورود معلومات عن نشاطه المشبوه، إذ أُلقي القبض عليه بعد إعداد كمين مُحكم، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه التهم وأحالته للمحاكمة، لتنتهي القضية بحكم رادع من المحكمة.

الإطاحة بعامل بحوزته ميثامفيتامين وسلاح أبيض

أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا مماثلًا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق محمد م. م. ح، 39 عامًا، عامل، مقيم بشارع الفرشوطي دائرة قسم أول سوهاج، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة مخدر الميثامفيتامين، وسلاح أبيض من نوع "مطواة قرن غزال".

وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان يتاجر في المواد المخدرة ويستخدم السلاح الأبيض لحماية نشاطه غير المشروع، قبل أن يتم القبض عليه من قِبل قوات الأمن، وإحالته إلى النيابة، التي قدمته للمحاكمة، لينتهي الأمر بإدانته بعقوبة مشددة.

حبس عاملين لحيازتهما الهيروين والميثامفيتامين وسلاح ناري دون ترخيص

وفي قضية أخرى، قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من هشام ج. ع، 28 عامًا، عامل، ويقيم بقرية قلفاو مركز سوهاج، ومحمد أ. ع، 28 عامًا، عامل، ويقيم بغرب الكوبري أول سوهاج.

بعد ضبطهما بحيازة مخدري الهيروين والميثامفيتامين، وسلاح ناري دون ترخيص وسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن المتهمين كانا بصدد ترويج المواد المخدرة قبل أن تتم مداهمتهما وضبطهما متلبسين، ليتم تقديمهما للمحاكمة وإصدار الحكم بحقهما.

حزم أمني وردع قضائي لمواجهة المخدرات

تعكس هذه الأحكام توجه الدولة نحو تشديد العقوبات على جرائم المخدرات، في إطار جهودها لمحاصرة انتشار المواد المخدرة، وتوجيه ضربات قاصمة لمروجيها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واستقرار المجتمع.