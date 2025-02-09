سيدات ليفربول يتأهلن إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول للسيدات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، بعد فوزه بهدفين دون رد على فريق روجبي بروت، اليوم الأحد.

تفاصيل المباراة

شهد الشوط الأول صعوبة هجومية كبيرة لفريق ليفربول، حيث لعب روجبي بروت، القادم من دوري الدرجة الثانية، بخطة دفاعية صارمة، نجح من خلالها في الحد من خطورة نجمات ليفربول، وخاصة اليابانية فوكا ناجانو والسويدية كورنيلا كابوكس، ما أدى إلى انتهاء الشوط الأول بدون أهداف.

في الشوط الثاني، واصل دفاع روجبي بروت صموده حتى الدقيقة 84، عندما تمكنت النمساوية ماري تيريز هوبينجر من كسر التعادل وتسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول.

وفي الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عززت اللاعبة الإنجليزية ميا إندربي تقدم فريقها بإحراز الهدف الثاني، لتؤكد تأهل ليفربول إلى الدور المقبل.

المتأهلون إلى ربع النهائي

بهذا الانتصار، يلتحق ليفربول بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، إلى جانب حامل اللقب مانشستر يونايتد وأستون فيلا، ليواصل رحلته نحو المنافسة على اللقب.