صالة حسن مصطفى تستضيف مباراتي سوبر اليد.. وتعديل موعد مواجهة السيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد استضافة صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات، في مارس المقبل.

كانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات التي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، مع إجراء تعديل في موعد كأس السوبر للسيدات.

تُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة الساعة التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز الصالة.

بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج في التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

وحال نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم تنفيذ قاعدة 2:2 للاتحاد الدولي باللجوء لشوط إضافي مدته 5 دقائق وحال استمر التعادل يتم اللجوء لشوط إضافي ثاني مدته 5 دقائق أيضا، وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل يتم اللجوء لرميات ترجيحية 5 لكل فريق وحال استمر التعادل يتم اللجوء لرمية ورمية لتحديد الفريق الفائز.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر.

بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.