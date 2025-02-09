10 مصابين .. رفع آثار تصادم ميكروباص وأتوبيس على الطريق السياحي بالجيزة

دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بأوناشها لإزالة آثار حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس "مينى باص" فى الطريق السياحى، والذي اسفر عن اصابة 10 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لإجراء المعاينات اللازمة.

تبين من المعاينات الأولية لرجال المرور والمباحث أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى مينى باص مما تسبب في إصابة 10 اشخاص، وقامت سيارات الإسعاف على الفور بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، فيما تم الإستعلام عن حالة المصابين في الحادث.