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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 10-2-2025، استقر خلال مستهل التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم


ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مستهل تعاملات اليوم الاثنين ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس  سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 


سعر الدولار في المصرف العربي سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولى  سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك الاسكندرية سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك فيصل سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه  المصرف المتحد سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الان أبو ظبي الأول 50.21 جينه للشراء و50.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك اتش اس بي سي 50.21 جينه للشراء و50.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.


 

الدولار بنك مصر سعر صرف الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الاهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

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