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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كانييه ويست يهاجم اليهو.د ويدعم بيانكا سينسوري

كانييه ويست يهاجم اليهود ويدعم بيانكا سينسوري
كانييه ويست يهاجم اليهود ويدعم بيانكا سينسوري
علا محمد

وجه الرابر والمغني الأميركي كانييه ويست عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، سلسلة من الانتقادات بحق اليهود وطريقة تعاملهم مع بقية الناس.

وكتب في موقع "إكس" : "اليهود متغطرسون ويعتقدون أنهم يستطيعون التحدث إلى أي شخص يريدونه بأي طريقة، ولهذا السبب فإن كل زوجة يهودية...".

وأكد إلى استقال مجموعة من موظفيه بسبب تدويناته وكتب قائلاً: "هل تعلمون أن أحدهم استقال، ولدي الكثير من المثليين الذين يعملون لدي والكثير من اليهود وزوجان من اليهود المثليين لم يصلوا إلى كامل إمكاناتهم كمثليين يهود إذا كانوا لا يزالون يعملون لدي، فكل تغريدة أنشرها أعتقد أن هناك من سيرحل".

وتراجع عن الاعتذار الذي قدمه عام 2023، بعد تعرضه لانتقادات طالته حينها بسبب إدلائه بسلسلة من التصريحات التي وصفت بالمعادية للسامية والمؤيدة للنازية، ما دفع عدة شركات، من ضمنها "أديداس" إلى قطع علاقاتها معه.

وكتب قائلا: "أنا لا أعتذر أبدا عن تعليقاتي السابقة حول اليهود".

كانييه ويست الرابر والمغني الأميركي الرابر والمغني الأميركي كانييه ويست

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