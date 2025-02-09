مراد مكرم يكشف رحلته في فقدان الوزن: خسرت 58 كيلو دون اللجوء للجراحة

تحدث الفنان والإعلامي مراد مكرم عن رحلته في فقدان الوزن، مؤكداً أن قراره بالتخسيس استغرق سنوات من التفكير، خاصة بعد أن تسببت زيادة وزنه في مشكلات صحية.

وقال مكرم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، إنه اكتسب حوالي 10 كيلوغرامات إضافية خلال تقديمه برنامج "الأكيل"، مما دفعه لاتخاذ قرار حاسم بإنقاص وزنه.

وأضاف: "في فترة معينة، كنت أفرغ طاقتي في تناول الطعام، لكنني قررت لاحقًا الذهاب إلى الجيم بدلاً من ذلك. لم أفكر أبدًا في إجراء عملية تكميم، لأنني أردت فقدان الوزن بطريقة طبيعية وصحية".

وأشار إلى أن عائلته كلها من محبي الطعام، لكن وزنه الزائد كان نتيجة توقفه عن ممارسة الرياضة. وأوضح: "عدت للتمرين من جديد، واتبعت نصائح غذائية ساعدتني على فقدان 58 كيلوغرامًا، حيث انخفض وزني من 158 كيلو إلى 100 كيلو، دون أن يؤثر ذلك على ملامح وجهي".

وأكد مكرم أنه اختار "الطريق الطويل" في التخسيس من خلال الرياضة والنظام الغذائي الصحي، بدلاً من اللجوء إلى العمليات الجراحية، وهو ما ساعده في الحفاظ على مظهره بطريقة طبيعية ومتوازنة.