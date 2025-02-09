صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر السماح بعودة سكان الشمال اعتبارا من مارس المقبل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم وجود مانع أمني يحول دون عودة سكان المناطق الشمالية إلى منازلهم، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.

وبحسب التقرير، فإن القرار جاء بعد تقييمات أمنية مكثفة أجراها الجيش حول الأوضاع على الجبهة الشمالية، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة مع حزب الله اللبناني والتصعيد العسكري الذي شهدته المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن السلطات الإسرائيلية تعمل على وضع خطط تأمين لضمان عودة آمنة للسكان، مع الإشارة إلى أن القرار قد يكون مرهونًا بالتطورات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن آلاف المستوطنين في مناطق الشمال كانوا قد اضطروا لمغادرة منازلهم عقب اندلاع المواجهات على الحدود مع لبنان، وسط مخاوف من استمرار التهديدات الأمنية. ويُتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة إجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف لعودة النازحين، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.