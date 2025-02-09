جوري بكر تتعرض لانتقادات حادة بسبب "المداح"

شاركت الفنانة جوري بكر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" البوستر الرسمي لشخصيتها ضمن مسلسل "المداح 5" والذي ظهرت فيه بشخصية الشيطانة.



وبمجرد أن نشرت البوستر تعرضت جوري لانتقادات كثيرة من جمهورها، بسبب ظهورها بميكاج كامل وروج لا يتماشى مع شخصية الشيطانة التي تقدمها ضمن أحداث العمل.

كانت جوري بكر قد أثارت خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً، بعد انتقادها ما وصفته بـ"ترند العمرة" بين الفنانين، والذي يتضمن نشر صور لهم عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثناء أدائهم مناسك العمرة، حيث اعتبرت جوري هذا التصرف مبالَغاً فيه ويستفز الجمهور.

وشنّت جوري هجوماً على تلك الظاهرة حيث كتبت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" هجوماً على تلك الظاهرة: "عارفة إن اللي هقوله هيزعّل ناس كتير، بس... اللهم عمرة يا رب، لكن تريند العمرة ده بقى شيء مقزّز بالنسبة لي ولمجموعة معينة من الناس".

وتابعت: "اللي رايحة بظوافرها وبرانداتها ومجوهراتها... هو في إيه بجد؟ الموضوع بقى مستفز جداً، شبع بعد جوع وفشخرة كذابة، وعلى نياتكم ترزقون".

وأنتقدت جوري الطريقة التي يتم فيها استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق اللحظات الشخصية، خاصة تلك المتعلقة بالمناسبات الدينية، إذ يراها البعضُ تفاخراً وتباهياً، بينما يراها آخرون مجرد رغبة في مشاركة لحظات من الفرحة والروحانية مع متابعيهم.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.