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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنطونيو بانديراس يخوض أول إعلان تجاري له في السوبر بول مع شركة Bosch

أنطونيو بانديراس
أنطونيو بانديراس
شروق سلامة

كشف النجم الإسباني أنطونيو بانديراس عن مشاركته في أول إعلان تجاري له ضمن فعاليات السوبر بول، وذلك من خلال حملة إعلانية لصالح الشركة الألمانية Bosch، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة والمنتجات.

وفي مقابلة مع CNN، أوضح بانديراس أن تصوير الإعلانات التجارية يمثل تحديًا أكبر من التمثيل في الأفلام، حيث قال:
“لقد قدمت العديد من الإعلانات في حياتي، لكنها أكثر صعوبة من الأفلام لأنك تكون مرتبطًا بمنتج، وهو النجم الحقيقي، وليس أنت… عليك أن تعرف كيف تبيع المنتج.”

تعاون بانديراس في الإعلان الجديد مع ممثل يجسد شخصية المصارع الراحل راندي “ذا ماتشو مان” سافاج، مما أضفى لمسة من المرح على الحملة، وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها بإعلان تجاري خلال السوبر بول، حيث كانت مشاركاته السابقة مقتصرة على إعلانات لأفلامه، مثل فيلمه الشهير “The Mask of Zorro” عام 1998.

وأضاف بانديراس أن المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، الذي كان أحد منتجي “Zorro”, هو من أخبره آنذاك بأهمية هذه اللحظة بالنسبة للإعلانات التجارية، حيث وصف السوبر بول بأنه “الأوسكار الخاص بالإعلانات”.

تحدث بانديراس عن المتعة التي شعر بها أثناء تصوير الإعلان، حيث تم تشجيعه على الارتجال، قائلاً: “في لحظة ما، وجدت نفسي أنبح مثل الكلاب!” كما أشار إلى أن هذا الإعلان نال إعجاب صديقته عارضة الأزياء نيكول كيمبل، خصوصًا أنها ألمانية ووالدها مهندس ألماني، مما جعلها تدعم تعاونه مع Bosch.

إلى جانب مسيرته السينمائية، أكد بانديراس أن الإعلانات التجارية تساعده في دعم مشروعه المسرحي في إسبانيا، موضحًا:
“لا أضع أيًا من الأموال في جيبي، بل أخصصها بالكامل للمسرح، لدينا فريق ثابت من 23 شخصًا، ونقوم بتوظيف الممثلين والموسيقيين وكل ما يلزم لتحقيق هذا المشروع.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الفن والمسرح في زمن يعاني فيه العالم من التحديات، قائلاً:
“المسرح هو ملاذ للحقيقة، حيث يجتمع البشر ليتحدثوا إلى بعضهم البعض دون حواجز، وهو ما يجعله مكانًا مقدسًا للتعبير الصادق.”

CNN أنطونيو بانديراس السوبر بول

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