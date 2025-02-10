أحمد البدوي: اهتمام عالمي متزايد بالحضارة المصرية بعد فيديو مستر بيست

كشف أحمد البدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، أن حلقة اليوتيوبر العالمي "مستر بيست" التي تناولت الأهرامات المصرية حققت نجاحًا هائلًا، حيث سجلت 8 ملايين مشاهدة خلال الساعة الأولى من عرضها على يوتيوب، وتجاوزت 40 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

اهتمام عالمي بالحضارة المصرية

وأوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن فريق مستر بيست تفاجأ بالأرقام القياسية التي حصدتها الحلقة، مؤكدًا أنها لم تحقق مثل هذه النسب منذ سنوات، ما يعكس شغف الجمهور العالمي بالمعالم التاريخية المصرية.

استهداف الجمهور الشبابي لتعزيز السياحة

وأشار البدوي إلى أن جمهور مستر بيست يتكون في الغالب من الفئة الشبابية، مما يجعل الحلقة فرصة متميزة للترويج للمناطق الأثرية في مصر، حيث تضمنت الجولة زيارة الأهرامات، ومقابر العمال، ومقبرة إيمري، بالإضافة إلى معالم سياحية أخرى.

تسهيلات حكومية لإنجاح التصوير

أكد البدوي أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة لفريق مستر بيست، شملت تصاريح سريعة، وإتاحة طائرات الهليكوبتر، والتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية، مما ساهم في توفير تجربة سلسة ومميزة لفريق التصوير.

مشروع جديد لمستر بيست في مصر قريبًا

وأعلن البدوي أن هناك نقاشات حالية مع فريق مستر بيست لتصوير مشروع جديد في مصر خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الفريق متحمس لاستكشاف مزيد من المعالم المصرية، مما يعزز فرص الترويج السياحي لمصر عالميًا.