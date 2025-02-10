خالد الغندور يكشف تطورات أزمة ميشالاك مع الزمالك





كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك، مع نادي الزمالك، موضحًا أن بعد إخطار اللاعب البولندي لإدارة نادي الزمالك بفسخ التعاقد والتوجه لفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة ظهر مقترحان داخل المجلس لإنهاء الأزمة.





وأضاف الغندور عبر برنامجه استاد المحور: "المقترح الأول عبارة عن ترك اللاعب يقدم شكوى ويتخذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد منطرفه وسداد مستحقاته بعد فترة طويلة في لجنة فض المنازعات ثم المحكمة الدولية".









وتابع: "المقترح الثاني هو التواصل مع اللاعب وحل الأزمة وديا وصرف جزء من مستحقاته واستمراره مع الفريق لنهاية مدة الإعارة".









وأتم: "القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات بالتواصل مع اللاعب لحل الأزمة أو تركه بالاستمرار في إجراءاته".