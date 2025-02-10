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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد لمديري الإدارات: رضاء المواطن أولوية

رئيس مدينة بورفؤاد لمديري الإدارات " رضاء المواطن أولوية اولي "
رئيس مدينة بورفؤاد لمديري الإدارات " رضاء المواطن أولوية اولي "
محمد الغزاوى

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، حرصه على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها، موجهاً بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية .  

تكليفات رئيس مدينة بورفؤاد جاءت خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال الإدارات الداخلية والميدانية والتي اكد خلالها أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم، مشددًا على أن المدينة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين، قائلاً: “رضاء المواطن أولوية أولي، تعد جزءاً من استراتيجية المدينة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين"، مشدداً على التعامل الفوري مع الشكاوي التي تتلقاها اجهزة المدينة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وحلها خلال 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكوى.

ودعا إسلام بهنساوي، المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكداً أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري ، مؤكداً أن أجهزة المدينة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

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