استمرار حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط في بورفؤاد

واصلت الأجهزة التنفيذية، بمدينة بورفؤاد، تنفيذ حملات مكثفة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بأنحاء المدينة ، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين .

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بضرورة توفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تماماً من التعديات.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد، على مسئولي المتابعة الميدانية و الإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينه المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة ، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين والعمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.