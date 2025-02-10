السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.. جدول التعديل

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى وذلك تيسيرا على المسافرين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

ووفقًا لبيان تعديل القطارات الذي حصل، فإنه من المفترض أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025 على النحو التالى:

يتم إيقاف تشغیل قطاری 2027-2026 مكيف تالجو «القاهرة / الاسكندرية» والعكس ( إيقاق مؤقت ) ولحين صدور تعليمات أخرى.

قيام قطار 1915 سياحى «القاهرة / المنصورة» من القاهرة الساعة 15:20 يصل المنصورة الساعة 17:40 كالجدول المرفق .

وقوف قطار 3017 مكيف «القاهرة / المنصورة» بمحطتى «قويسنا / بركة السبع» كالجدول المرفق.

وجاء جدول تشغيل القطارات خلال شهر رمضان كالتالي:

