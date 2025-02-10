قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الاثنين 10 فبراير 2025
بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 فبراير 2025
وصلت 350 ألف جنيه.. مزايدة على لوحة سيارة تحمل أحرف "أسد"
فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بأسوان
النحس وراهم.. 3 أبراج تواجه صعوبات في الأيام القادمة
أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق
وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية
إسرائيل تفكر بطرح مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في اتفاق غزة
تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025
المستشار الألماني: خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة "فضيحة"
حدث ليلا| تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025.. ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.. وكولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك
استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق

أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق
أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق
ولاء خنيزي

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، إلى فرص وأماكن سقوط الأمطار، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كما سيشهد الطقس نشاطًا للرياح، وسنتعرف خلال هذا التقرير على أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

 

طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

فرص سقوط الأمطار

حذر البيان من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الإثنين 10 فبراير والثلاثاء 11 فبراير، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما سيكون هناك أمطار خفيفة يوم الأربعاء 12 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

نشاط الرياح 

جاء في البيان أيضًا أن الطقس يومي الإثنين والثلاثاء سيشهد وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما سيشهد طقس الأربعاء نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات مختلفة.

 

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الي 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، وسيصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة فقد جاءت على النحو التالي:

المنطقة

الإثنين 10 فبراير

الثلاثاء 11 فبراير

الأربعاء 12 فبراير

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

القاهرة والوجه البحري

17

12

18

12

19

12

السواحل الشمالية

17

10

17

10

17

10

شمال الصعيد

19

06

19

06

19

07

جنوب الصعيد

22

10

22

10

22

11

الأرصاد الجوية الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟.. اتبع هذه الخطوات

تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد من الريموت.. اتبع هذه الخطوات

دولار امريكي

أخر تحديث .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مرا

تفاصيل مراسم الجنازة الرسمية ودفن الأمير كريم أغاخان بالبر الغربى بأسوان

خطة ترامب لتهجير الغزاويين

مخططات التهجير تعود مجددًا.. هل ينجح الفلسطينيون في إفشالها كما السابق؟

وزير الصحة

آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.. وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل

فيديو

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد