أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، إلى فرص وأماكن سقوط الأمطار، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كما سيشهد الطقس نشاطًا للرياح، وسنتعرف خلال هذا التقرير على أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار

حذر البيان من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الإثنين 10 فبراير والثلاثاء 11 فبراير، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما سيكون هناك أمطار خفيفة يوم الأربعاء 12 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

جاء في البيان أيضًا أن الطقس يومي الإثنين والثلاثاء سيشهد وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما سيشهد طقس الأربعاء نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات مختلفة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الي 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، وسيصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة فقد جاءت على النحو التالي: