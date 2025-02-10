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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية السد في قليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة تفقدية في مستشفى صدر 23 يوليو، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نبيل الطحان، مدير إدارة المعامل، حيث تفقدوا أقسام المستشفى واطلعوا على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية وتقديم الخدمات بكفاءة عالية. و تفقد وكيل الوزارة جميع اقسام المستشفي ، واطمأن علي احوال المرضي
وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، مؤكدًا على استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
ظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية السد بقليوب وتم الكشف خلالها علي ١٤٢٤ مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.


وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  -  تنظيم أسرة ـ اسنان -رمد-عظام إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي).
كما ضمت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وزارة الصحة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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