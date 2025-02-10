أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 10 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 10-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 161.9278 جنيه و 163.0385 جنيه للبيع.



وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.3456 جنيه و 13.421 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.6627 جنيه و 13.7031 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 131.8615 جنيه و 133.5084 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.1758 جنيه و 130.7273 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.7487 جنيه و 13.808 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 70.3255 جنيه و 70.9073 جنيه للبيع

