استدعاء شيرين إلى النيابة في اتهام من المؤلف طارق عبد الستار

طلبت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حضور المطربة شيرين عبد الوهاب بجلسة تحقيق لسماع أقوالها في الاتهام المسند إليها من المؤلف طارق عبدالستار بتسريب أغنية "كل الحاجات" وطرحها بصوتها دون إذن مسبق منه.

وقال عبد الستار في تحقيقات النيابة إن المطربة شيرين عبد الوهاب أذاعت أغنية "كل الحاجات" من تأليفه دون تصريح أو اذن منه وأنه فوجئ بطرح الأغنية على تطبيقي يوتيوب وتيليجرام عن طريق بعض أتباع المطربة التي طرحت الأغنية بصوتها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة.

وانصرف عبد الستار عقب الإنتهاء من الإدلاء بأقواله.

وأمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء المؤلف طارق عبدالستار لسماع أقواله في بلاغه ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي يتهمها فيه بتسريب أغنية "كل الحاجات" من تأليفه دون إذن مسبق.

وحرر المؤلف طارق عبدالستار محضرا بمباحث تكنولوجيا المعلومات، يتهم فيه المطربة شيرين عبدالوهاب بطرح أغنية "كل الحاجات"، التي قام بتأليفها، عبر منصة "يوتيوب" دون اتفاق أو إذن مسبق منه، ما أضر به ماديا وأدبيا.

وقال عبدالستار، في محضر الشرطة، إنه وملحن الأغنية فوجئا بطرح شيرين عبدالوهاب الأغنية على يوتيوب بصوتها، واتهمها بتسريبها لأنها كانت الوحيدة التي تمتلك الأغنية.