قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي الأخير
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
اتساع رقعة الاحتجاجات ضد نتنياهو في اسرائيل .. ماذا يحدث ؟
إجراء غير مبرر .. كندا تندد بالرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم
البسوا تقيل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية
هتقبض بدري قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات
محمد عبدالجليل: الأهلي "هيزعل" بابا فاسيليو في مباراة غزل المحلة
أخبار سارة: موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق
متى ليلة النصف من شعبان 2025؟.. ترقبها خلال 60 ساعة من الآن
عمر مرموش يبحث عن هدفه الأول مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فاتتني صلاة الفجر عدة مرات ولا أعلم عددها فكيف أقضيها؟.. الإفتاء توضح

فضل صلاة الفجر
فضل صلاة الفجر
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة، يمكنه قضاء ما عليه تدريجيًا، بأن يصلي مع كل فجر فجرًا أو فجرين؛ حتى يتمكن من استدراك ما فاته بمرور الوقت.

وأوضح وسام، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه إذا فات الشخص صلاة الفجر لمدة 60 يومًا مثلًا؛ فيمكنه قضاء فجرين مع كل فجر جديد، مما يتيح له إتمام القضاء في غضون شهر.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من فاتته صلوات كثيرة دون تحديد عددها، عليه أن يقدر بالتقريب ما فاته، معتمدًا على غلبة الظن، مؤكدًا أن ذلك يعد وسيلة لإبراء الذمة من الحقوق المتعلقة بالله، نظرًا لأن الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وأشار الورداني إلى أن اللجوء إلى غلبة الظن هو الحل عند فقدان اليقين، كما يحدث عند تحديد اتجاه القبلة، حيث يجتهد الإنسان قدر استطاعته عملًا بقول الله تعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (البقرة: 144)، مضيفًا أنه إذا تعذر عليه ذلك، فعليه أن يصلي حيثما تيقن من موافقة الاتجاه الصحيح، تطبيقًا لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" (البقرة: 115).

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التكاسل عن أداء الصلاة يعد اختبارًا لقوة الإيمان، وعلاجه أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في مجاهدة نفسه، مستعينًا بالله حتى يتمكن من المواظبة على الصلاة.

وشدد جمعة، عبر موقع دار الإفتاء، على أهمية ذكر الله خارج الصلاة، حيث يُلين القلوب ويجعلها تُقبل على العبادات بمحبة، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (العنكبوت: 45).

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر"، مضيفًا أن ترك الصلاة يشكل خطرًا عظيمًا، مستدلًا بحديث النبي: "ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" (رواه البيهقي).

دار الإفتاء صلاة الفجر الصلوات الفائتة كيفية قضاء الصلوات الفائتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي من التعليم الآن

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء

تصل لهذه الدرجة.. ننشر حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء

انستا باي

تحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين: حافظ على بياناتك

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

الشيخ سلامة كامل جمعة يلقي كلمة للشيوخ

وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترشيحاتنا

اقتصاد

الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة| وهذا موعد تحسن الجو

مرا

تفاصيل مراسم الجنازة الرسمية ودفن الأمير كريم أغاخان بالبر الغربى بأسوان

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد