في أول ظهور.. نيمار يصدم جماهير سانتوس بمستوى كارثي

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أداءً مخيبًا للآمال في أول ظهور أساسي له مع فريق سانتوس ضد جريميو نوفوريزونتينو في بطولة باوليستا، أمس الأحد.

وعاد نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة مجانية، عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي.

كان نيمار شارك بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الفريق الماضية ضد بوتافوجو لكنه لم يسجل أو يصنع.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مستوى نيمار في مباراة أمس كان مخيبًا لجماهير سانتوس التي تطلعت لرؤية نجم السيليساو يتألق في مباراة بدت سهلة بالنسبة لها، لكن الأمر لم يكن كذلك، لقد أصبح بعيدًا كل البعد عما كان عليه في السابق.

وأضافت أن نيمار لعب 75 دقيقة فقط، وأتم مراوغة واحدة فقط من أصل 8 وكان عدد الكرات المفقودة أكبر من التمريرات التي أكملها، إذ فقد الكرة 24 مرة وأكمل 22 تمريرة فقط من أصل 28 محاولة.