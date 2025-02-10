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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تشهد إجراء المقابلات الشخصية لـ82 متقدما على وظائف قيادية

مقابلات شخصية
مقابلات شخصية
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على مدار اليوم، الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها، كلًا من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت “عوض”، إلي أن اليوم الثاني شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدماً حيث سيتم إجراء المقابلات لحوالي 1206 متقدم توافرت فيهم شروط الإعلان الذى أعلنت عنه الوزارة وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم أيضاً فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية فى حال اختيارهم من اللجنة العليا واجتيازهم لباقي الإختبارات الأخري .

وشددت على حرص اللجنة العليا للقيادات بالوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية بالمحافظات من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء وخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، لافتة إلي حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

التنمية المحلية منال عوض وظائف قيادات المحافظات

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