انطلاق فعاليات سباق الحمام الزاجل في أسيوط تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

قال أحمد خليفة، رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل، ان فعاليات سباق الحمام الزاجل انطلقت أمس في محافظة أسيوط، في حدث يعد من أبرز الفعاليات في هذه الرياضة التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.

وأوضح أن السباق يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ليجمع بين الإثارة والتحدي في أجواء رياضية مميزة.

مشاركة ضخمة من الشباب والهواة

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أشار خليفة إلى أن السباق شهد مشاركة واسعة من مربي الحمام الزاجل، حيث تنافس في السباق 18 ألف طائر تم توزيعها على 10 محافظات مختلفة، منوها بأن هذه المشاركة الكبيرة تمثل دليلاً على مدى شعبية هذه الرياضة بين الشباب المصري.

رياضة ذات تاريخ طويل ومحبوبة في مصر

كما أضاف خليفة أن رياضة الحمام الزاجل تتمتع بتاريخ طويل على المستوى العالمي، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، حيث تُعد من الهوايات المفضلة لدى العديد من الفئات المختلفة في المجتمع. هذه الرياضة لا تقتصر على كونها تحديًا رياضيًا فحسب، بل هي أيضًا هواية ممتعة تجمع بين المهارة والمتعة.

اهتمام متزايد بين الشباب وتنظيم فعاليات مستمرة

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذه الرياضة، خصوصًا بين فئة الشباب، مما يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذا السباق.

وأكد أن الاتحاد يعمل بجدية لتنظيم المزيد من الفعاليات والسباقات، بما يمنح محبي هذه الهواية الفرصة لإظهار مهاراتهم وتطوير قدراتهم في تربية وتدريب الحمام الزاجل.