محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المساعدات المتجهة إلى غزة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لغزة والاستعدادات الجارية بمختلف القطاعات لتيسير أعمال انطلاق القوافل، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وممثلي الأحزاب على مستوى المحافظة.

وشدّد المحافظ على حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية، وتجهيز المواقع المخطط مرور القوافل بها والتأكيد على أعمال الحماية والتأمين، والعمل على مدار الساعة لضمان انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من أرض الوادي الجديد ووصولها وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأكّد المحافظ، ضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع لتقديم الدعم والمساندة، مؤكدًا أن هذه القوافل تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها مصر لأجل القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وإرساء دعائم الاستقرار، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق.