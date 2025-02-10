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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زوجى بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟.. عضو "العالمي للفتوى" تجيب

البخل
البخل
محمد شحتة

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول: "زوجى بخيل وهو مقتدر ينفع أخد فلوس من وراه؟".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح، أنه من المهم أن نحدد أولًا ما المقصود بالبخل، فقد يكون الزوج يقوم بتوفير المصاريف الأساسية مثل الطعام والشراب والتعليم والعلاج، وهو ما يُعد واجبًا عليه.

وأوضحت: "إذا كان الزوج يُلبي احتياجات البيت الأساسية والضرورية ولا يُقصر في مصاريف الحياة اليومية، فلا يجوز وصفه بالبخل، قد يكون فقط يحاول تنظيم المال لتأمين المستقبل أو لتحسين وضع العائلة على المدى البعيد، وهو ما يمكن أن يُعتبر تصرفًا حكيمًا في بعض الحالات."

وأضافت: "لكن إذا كان الزوج يُقصر في هذه النفقات الأساسية، فيمكن حينها التواصل مع الزوج بشكل هادئ لبحث هذه القضية، أما إذا كانت الزوجة ترى أن احتياجاتها الشخصية تتجاوز الأساسيات، فهذا أمر قابل للنقاش بين الزوجين."

وأشارت إلى موقف السيدة هند بنت عتبة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المال من زوجها أبي سفيان، فقال لها: "خذي ما يكفيك وأبناءك بالمعروف" (رواه البخاري)، مشيرة إلى أن هذا الاستثناء كان في حالة أن الزوج يُقصر في الإنفاق على أساسيات الحياة.

وأردفت: "لكن في جميع الحالات، لا يجوز للمرأة أن تأخذ المال من الزوج دون علمه إلا إذا كان ذلك في إطار ما يُعتبر واجبًا عليها أو إذا كان الزوج مقصرًا في تلبية الاحتياجات الأساسية".

الأزهر الزوج النفقات بخيل مصاريف الحياة تنظيم المال

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