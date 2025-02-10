إخراج مال الزكاة في شنط رمضان| أمين الفتوى بدار الإفتاء يُجيب

رد الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال يخص إخراج زكاة المال في شنط رمضان، قائلا :"الأصل في الزكاة أن تخرج مال".

يجوز أن تخرج في شكل شنط رمضان بشرط

وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن يجوز أن تخرج في شكل شنط رمضان، بشرط أن تصل إلى الفقراء والمحتاجين.

وأضاف الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرط الثانى، أن من يحصل عليها يكون في حاجة لهذه السلع، مؤكدا ان الزكاة لتحقيق رفع الفقر عن الفقير، وطالما بالسلع أرفع الفقر وأحقق الحاجة يكون ذلك جائز.

أكمل الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة تصبح دين لمن مر عليها سنوات، ويجب أن يخرج الزكاة عن هذه المدة التي لم يخرج فيها الزكاة.

