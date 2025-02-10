أستاذ علم المصريات: سحر الأهرامات ظهر في فيديو مستر بيست

علقت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، على فيديو مستر بيست، قائلة :"سحر الأهرامات ظهر في الفيديو والمشاهدات ولازم نستفاد من ده للسياحة".



وأضافت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، خلال لقائها ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الهرم الأكبر له سحر خاص، للمصريين والعالم الغربى، وظهر ذلك في مشاهدات فيلم اليوتيوبر العالمى مستر بيست، موضحة أنه نموذج يجب أن يحتذى به في المواقع التراثية الأخرى، وعند طالب التصوير في الأماكن الأثرية يكون وفق القواعد المتبعة.



وتابعت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، أن فيلم مستر بيست، أفضل دعاية بالنسبة لمصر، فهو حامل للتاريخ والتراث، مؤكدة أن علم المصريات بدايته كانت غربية وتدل على اهتمام الغرب بالتاريخ والحضارة المصرية.



وأكملت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، أن هناك جزء عند كل غربي متعلقة بمصر القديمة، ويحبونها جدا، مؤكدة أن ذلك يربطوها مع حضارتهم، مثل اليونانيين.