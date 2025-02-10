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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كفتة السبانخ والجبنة القريش

كفتة السبانخ والجبنة
كفتة السبانخ والجبنة
اسماء محمد

تعد كفتة السبانخ والجبنة القريش من الأكلات المميزة التى يمكن تحديد السفرة بها فهى وصفة شهية وخطواتها بسيطة ومغذية.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة السبانخ والجبنة القريش من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير كفتة السبانخ

500 جم جبنة قريش مصفاة

600 جم سبانخ مسلوقة ومصفاة جيدًا

بشر ليمونة ناعم

1 بيضة

100 جم دقيق عادي


للطهي:

ماء للسلق

3 ملاعق كبيرة زبدة للتحمير


طريقة عمل كفتة السبانخ والقريش

اخلطي الجبنة القريش مع السبانخ وبشر الليمون والبيض والدقيق حتى تتجانس المكونات وبعد ذلك، شكلي الخليط إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

في قدر على نار هادئة، اسلقي الكرات في ماء ساخن حتى تبدأ في الطفو على السطح، مما يدل على نضجها 
بعد تصفيتها جيدًا، حمري في مقلاة مع الزبدة حتى تكتسب لونا ذهبيا شهيا ويمكن تقديمها بطرق متنوعة مثل مع السلطة الخضراء أو مع الوايت صوص أو المكرونة.

للحصول على كرات متماسكة، تأكدي من تصفية السبانخ والجبنة جيدًا من أي سوائل زائدة قبل تشكيل الخليط.

طريقة عمل كفتة طريقة عمل كفتة السبانخ كفتة السبانخ كفتة السبانخ والجبنة القريش

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طريقة عمل كفتة السبانخ والجبنة القريش

كفتة السبانخ والجبنة
كفتة السبانخ والجبنة
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