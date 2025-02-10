إحنا مش داخلين خناقة.. سلامة: هدفنا وجود نقابة قوية ومصلحة الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه يستهدف مصلحة الصحفيين والمهنة والنقابة .



وقال عبد المحسن سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم “ : ”نستهدف تواجد نقابة قوية تستطيع أن تحقق طموحات الصحفيين وإحنا مش داخلين خناقة ".

وتابع عبد المحسن سلامة : " زرت خالد البلشي وكلنا نسعى للصالح العام ومصلحة الصحفيين ونحن أمام منافسة شريفة تستهدف مصلحة النقابة ".

وأكمل عبد المحسن سلامة : "اعتقد إنني لدي تجربة متمزية في النقابة عندما كنت نقبيبا ويشهد مبنى النقابة الحالي بما قمت به ".

ولفت عبد المحسن سلامة : " عملت منفذ جهاز الخدمة الوطنية في مقر نقابة الصحفيين وعملت الشهر العقاري في الدور الرابع ووجددت كافتيريا النقابة ".