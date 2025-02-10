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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب: لدينا وثيقة مهمة بشأن نتائج أولمبياد باريس

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بعرض تقرير نتائج الأولمبياد
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بعرض تقرير نتائج الأولمبياد
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بعرض تقرير نتائج الأولمبياد ، الذي أرسله وزير الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسي ، حول نتائج البعثة المصرية ، علي اللجنة لمناقشتها والاطلاع عليه .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الشباب والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة والنائب نشأت عباس امين سر اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة ابو شقة ، بشأن تشديد الرقابة علي الاتحادات الرياضية ، بعد نتائج اولمبياد باريس .

وقال النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن لجنة الشباب والرياضة قامت بدورها الرقابي من خلال الرقابة السابقة، حيث عقدت اجتماعا قبل انطلاق الأولمبياد بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية والوقوف على مستهدفاتها وتوقعاتها بالنسبة لنتائجها وما تم صرفه لها من دعم مادي، مؤكدًا أن محضر هذا الاجتماع هو وثيقة هامة يمكن الرجوع إليها لمحاسبة الاتحادات الرياضية على نتائجها مقارنة بما توقعته من نتائج قبل المشاركة في منافسات الأولمبياد.


من جانبها أكدت النائبة انقر ابو شقة مقدمة طلب الإحاطة ، أن هناك سلبيات كثيرة واجهت منتخب الرماية حين وصوله إلى باريس كان من بينها عدم وجود أعضاء من البعثة الإدارية لإستقبال لاعبي منتخب الرماية، مؤكدة أنها تدخلت بصفتها النيابية لإنهاء بعض المشكلات الخاصة ببنادق الرماية من خلال تواصلها مع السفير المصري بفرنسا رغم أن هذا الأمر ليس دورها كلاعبة.

، وأضافت أنه كان هناك توجيه رئاسي بمراجعة أداء الاتحادات الرياضية عقب أولمبياد باريس مطالبة بعرض أسباب الإخفاق الذي شاب أداء البعثة الرياضية والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية، وشددت على أنه كان يجب على وزارة الشباب والرياضة القيام بدورها الرقابي لمواجهة مخالفات الاتحادات الرياضية، مع ضرورة تغيير فكر المنظومة الرياضية وإلا سنواجه نفس المصير في الأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها بلوس أنجلوس عام 2028.


يأتي ذلك في الوقت الذي اشاد فيه رئيس لجنة الشباب وعدد من اعضاء اللجنة ، خلال الاجتماع بالجهود المبذولة من الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة ، وتجاوبه الكبير مع الطلبات التي يقدمها النواب ، لخدمة الشباب

مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين

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