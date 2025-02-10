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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهي حواس: مستر بيست اتصور وهو يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس

مستر بيست
مستر بيست
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه خلال فيلم اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست»، قدم أدلة قاطعة تؤكد أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، موضحًا أن حجم الدعاية التي حققها هذا الفيديو سيسهم في نشر هذه الحقيقة على مستوى العالم.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، تحدث حواس عن المخاطر التي واجهها أثناء تصوير الفيلم، حيث أشار إلى أن صعود الهرم أو الدخول إلى الحجرات يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة، كما أنه تم دفع رسوم دخول منطقة الهرم خارج ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها، مشددًا على أنه لم يحصل على أي امتيازات خاصة.

ولفت حواس إلى أنه للمرة الأولى أعلن عن اكتشاف الحجرة الرابعة والخامسة لعمال بناء الأهرامات، كما تم تصوير مستر بيست وهو يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس.

وأوضح زاهي حواس أن هناك رسومًا خاصة لدخول الحجرات الخمسة داخل الأهرامات، حيث دفع 300 ألف دولار لوزارة الآثار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد تصل إلى مليون دولار.

واختتم حواس حديثه بتأكيده أن الفيديو الذي نشره «مستر بيست» يعد دعاية قوية للأهرامات وأبو الهول لم تحدث من قبل، مما يسهم في جذب الانتباه العالمي إلى هذه المعالم التاريخية.

على مسئوليتي زاهي حواس الدكتور زاهي حواس مستر بيست اليوتيوبر الأمريكي

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