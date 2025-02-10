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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأحدث من فئتها.. ماذا تقدم أيقونة بورشه 911؟

بورشه 911 GT3
بورشه 911 GT3
صبري طلبه

تواصل بورشه الألمانية تقديم نسختها الشهيرة 911 بإطلالة GT3، والتي تعد أيقونة العلامة وسط اسطول بورشه المميز، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات الفنية، والتي تجعلها تتمتع بقدرات عالية الاداء من ناحية التسارع، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الداخلية.

القدرات الفنية للسيارة بورشه 911 GT3

تعتمد السيارة بورشه 911 GT3 على محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر" طراز بوكسر، سعة 4000 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصانا وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن متر، وناقل سرعات دبل كليتش 6 أو 7 غيارات بحسب التحكم اليدوي أو الأوتوماتيكي.

بورشه 911 GT3

تسارع مميز لسيارة بورشه 911 GT3

تتراوح السرعة القصوى لسيارة بورشه 911 GT3 بين 311 و313 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية مع ناقل PDK، بينما يصل الناقل العادي إلى نفس السرعة في مدة زمنية قدرها 3.9 ثانية.

بورشه 911 GT3

أبرز التحديثات للسيارة بورشه 911 GT3

تضم السيارة بورشه 911 مسند رأس قابل لإزالة جزء منه، لتظهور تجويف مناسب في حالة إرتداء قائد المركبة إلى خوذة، بالاضافة إلى وجود شاشة رقمية للعدادات تبدو أكثر وضوحًا، إلى جانب المقاعد الرياضية الأنيقة التي تتمتع بها قمرة القيادة.

تضم السيارة بورشه 911 GT3 إطارات ميشلان أو خيارات جوديير و بيريللي، مدعومة بجنوط رياضية يتعزز من المفهوم الخاص بهذه السيارة، بالاضافة إلى فرامل كاربون سيراميك، ولمسات خارجية مصنوعة من ألياف الكاربون، وجنوط المغنيسيوم الاختيارية للنسخة WEISSACH.

سعر السيارة بورشه 911 GT3

تبدأ أسعار السيارة بورشه 911 GT3 عالميًا من 224.495 دولار أمريكي.

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