مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالبحيرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل) "مصاب بعدة جروح وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ " وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.. وبسؤال والده (عامل - مقيم بدائرة المركز) إتهم (3 أشخاص "سائق، ونجلى شقيقه" – مقيمين بذات الدائرة) بالتعدى على نجله وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بزعم قيام المجنى عليه بسرقتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.