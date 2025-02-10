قيادي بـ حماس: الوفد المصري لم يغمض له جفن لضمان تنفيذ الهدنة وإسرائيل ترفض

أكد محمود مرداوي، القيادي بحركة حماس، أن الوفد المصري لم يغمض له جفن، سواء ليلًا أو نهارًا؛ لضمان تنفيذ الهدنة، وتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وقال مرداوي في تصريحات في برنامج الحكاية: “المصريون بذلوا جهدًا كبيرًا وكانوا يعملون بلا كلل من أجل تحقيق الهدنة، ولكن للأسف لم تستجب إسرائيل لهذه المساعي”.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل رفضها لتنفيذ الاتفاقات، مبديا استنكاره لما وصفه بمحاولات إسرائيل لإبقاء غزة في حالة من الدمار والهلاك المستمر.

وأضاف: "إسرائيل لا تكتفي بذلك، بل تتاجر في معاناة الفلسطينيين”.