أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

علق أكرم توفيق لاعب الأهلي، بعد انتشار خبر إلغاء متابعته للنادي الأهلي، مؤكدًا على حبه للقلعة الحمراء وجماهيرها.

ونشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري” وعلق: “يشهد الله رب العالمين على حبي لهذا النادي وجمهوره العظيم، الأهلي فوق الجميع ”.

بات أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى خارج الحسابات الفنية فى قائمة «القلعة الحمراء» لكأس العالم للأندية التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

واستبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لاعبه أكرم توفيق من حسابات التشكيل الأساسى للفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة خاصة بعدما تأكدت إدارة النادى من أن اللاعب وقع رسميا للشمال القطرى وسوف ينتقل إلى هناك من شهر يونيو المقبل.

وأصبح كولر يعتمد على القوام الذى سيكون موجودا معه فى الفترة المقبلة وبالتالى فإن أكرم توفيق يوجد فى قوائم المباريات ولكن الاعتماد عليه سيكون حال الحاجة الماسة لجهوده.