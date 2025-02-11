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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعين دوج كولينز رئيسًا مؤقتًا لوكالات الرقابة الحكومية

دوغ كولينز
دوغ كولينز
القسم الخارجي

عيَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وزير شؤون المحاربين القدامى دوغ كولينز رئيسًا مؤقتًا لمكتبي المستشار الخاص وأخلاقيات الحكومة، وذلك بعد إقالته لرئيس الوكالتين الرقابيتين الحكوميتين.  

ويأتي تعيين كولينز بعد أن أقال ترامب ديفيد هويتيما، مدير مكتب أخلاقيات الحكومة، الذي صادق مجلس الشيوخ على تعيينه في نوفمبر، بالإضافة إلى هامبتون ديلينغر، المستشار الخاص للحكومة الفيدرالية، في خطوة وُصفت بأنها “تطهير للهيئات الرقابية الحكومية”.  

ويُشرف مكتب أخلاقيات الحكومة (OGE) على برنامج الأخلاقيات داخل السلطة التنفيذية، بينما يتولى المستشار الخاص التعامل مع شكاوى المبلّغين عن الفساد والتجاوزات الحكومية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دوغ كولينز

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