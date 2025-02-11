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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شبه بابا.. ملك زاهر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

ملك ووالدها
ملك ووالدها
قسم الفن

عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن علاقتها بوالدها أحمد زاهر،  مؤكدة أنها لديها مساحة كبيرة في تعاملها مع والدها، وليس كتعامل الأب مع ابنته، قائلة: "عرفت أن بابا هو النموذج اللي أنا عايزاه يبقى في حياتي".

وقالت ملك أحمد زاهر خلال استضافتها في برنامح "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" وقدمته  الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير إن هناك صداقة بينها وبين والدها، فتحكي له الكثير من الأسرار والمعلومات وتستشيره في أمور كثيرة، لذلك أسعى لأن يكون شريك حياتي فيه صفات والدي من الحب، والحنان، والأمان والصداقة.

وتابعت: " أنا مش هلاقي حد شبه بابا وأهم حاجة يكون واخد الحنية من والدي ويريد أن يجعلنا أحقق النجاح ويكون متفاهم معي بشكل كبير".

وكشفت أنه كان هناك  خلاف حاد سابق مع شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، قائلة: " قعدت 5 شهور مش بكلم أختي بسبب تدخل شخص خارجي بينهما، الفترة دي كانت صعبة أوي علينا"، مشددة على أنها خلال هذه الفترة تعرضت لوعكة صحية اضطرتها لإجراء عملية جراحية، وبعد خروجها من غرفة العمليات كانت أول كلماتها لأختها تعبيرًا عن حبها واعتذارها وتطلب منها أنها لا تبتعد عنها مرة أخرى.

وأوضحت خلال اللقاء سبب نزول وزنها، وقالت إنها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة وامتنعت عن الأكل تمامًا وكانت تعيش على شرب المياه فقط، وكان هذا لمدة شهر كامل، مشيرة إلى أن هذا كان نزول في الوزن ليس صحي بالنسبه لها.

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