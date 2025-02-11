شديد البرودة بالقاهرة وغائم في لندن.. حالة الطقس اليوم عربيا وعالميا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير فيديو بعنوان" شديد البرودة في القاهرة و غائم في لندن.. تعرف على حالة الطقس عربيا وعالميا".

وجاء في التقرير أن القاهرة تشهد طقس شديد البرودة ودرجة الحرارة العظمى 19 درجة بينما الصغرى تسجل 10 درجات، وفي الرياض العظمى 24 درجة و الصغرى تسجل 14 وفي أبو ظبي 23 -17 وفي تونس 19-08، وفي الرباط 22-12.

ولفتت إلى أن الجو غائم في لندن ودرجات الحرارة العظمى 05 والصغرى 02، باريس 07 -03 وفي موسكو 04 - 08، وواشنطن 02- 01 ، وفي بكين 04 و 02.

من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الثلاثاء، بسبب فرص تساقط الأمطار والرياح وبرودة الطقس.

توقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، أن يكون الطقس مائلاً للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلاً، وفى الصباح الباكر على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

يسود حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 11 فبرير 2025، انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى وجود فرصة لتساقط الأمطار تصل درجة الحرارة العظمي 17 والصغري 11 درجة.

مناطق سقوط الأمطار

وحول الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.