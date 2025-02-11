أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلي أن القوات المسلحة استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في تقريرها عن العملية العسكرية ان خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "تسينتر" بلغت نحو 505 عسكريين، مبينة ان خسائر القوات الأوكرانية على محور خاركوف بلغت نحو 20 عسكريًا خلال اليوم الماضي.

وأشارت إلي أن وحدات تجمع "زاباد" حسنت تموضعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 215 عسكريا وكذلك ان وحدات تجمع "يوج" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" نحو 55 عسكريا خلال اليوم الماضي

وبحسب التقرير الروسي؛ فأن وحدات تجمع قوات "فوستوك" تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو وخسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 155 عسكريا