قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الزمالك يحاول إقناع ميشالاك بالعودة تجنبا لعقوبات الفيفا
هل زيزو أهلاوي؟.. أحمد شوبير يجيب
احجز من موبايلك.. السكة الحديد تكشف أسهل الطرق للحصول على تذاكر القطارات
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري.. كيف يفكر جروس؟
وزير الاستثمار يشارك باجتماع مائدة مستديرة بمشاركة 13 شركة إسبانية
قرعة سكن مصر 2025.. إعلان الفائزين وخطوات استلام الوحدات
تطبيق ديب سيك للذكاء الاصطناعي يشعل التنافس بين الصين وأمريكا.. ما القصة؟
تعاون مصري سعودي لتطوير إدارة المطارات وفق أفضل الممارسات العالمية
كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وغزل المحلة.. الموعد والقنوات الناقلة والغيابات
ختامها مسك.. لاعب تونسي آخر صفقات الزمالك | من هو؟
لنقلها إلى غزة.. 150 شاحنة مساعدات تدخل معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم لقاءً مع عددٍ من الشيوخ والعواقل بمدينتى حلايب وشلاتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

1000 عسكري.. روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني بعدة مناطق للعمليات

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلي أن القوات المسلحة استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في تقريرها عن العملية العسكرية ان  خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "تسينتر" بلغت نحو 505 عسكريين، مبينة ان خسائر القوات الأوكرانية على محور خاركوف بلغت نحو 20 عسكريًا خلال اليوم الماضي.

وأشارت إلي أن  وحدات تجمع "زاباد" حسنت تموضعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 215 عسكريا وكذلك ان وحدات تجمع "يوج" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" نحو 55 عسكريا خلال اليوم الماضي

وبحسب التقرير الروسي؛ فأن وحدات تجمع قوات "فوستوك" تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو وخسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 155 عسكريا

القوات المسلحة روسيا وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترامب

متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

أشرف بن شرقي

لمسة وفاء.. شوبير يعلن عن رقم قميص بن شرقي مع الأهلي

فاركو_الزمالك

يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة

ترشيحاتنا

دكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

بدء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بهيئة الطاقة الذرية لعام 2025

التأمينات الاجتماعية

عوض: الابتكار في الضمان الاجتماعي ليس خيارًا متاحًا ولكنه ضرورة ملحة

جانب من الورشة

"الصحة" تنظم ورشة للتدريب على تصنيف البعوض ومكافحة ناقلات الأمراض

بالصور

طريقة تحضير بودرة السوبيا في رمضان

طريقة تحضير بودرة السوبيا في رمضان
طريقة تحضير بودرة السوبيا في رمضان
طريقة تحضير بودرة السوبيا في رمضان

طريقة تحضير بودرة السوبيا الرمضانية.. السر وراء الطعم الأصلي

طريقة تحضير بودرة السوبيا الرمضانية
طريقة تحضير بودرة السوبيا الرمضانية
طريقة تحضير بودرة السوبيا الرمضانية

القوات المسلحة: بدء تدريب كوادر مجلس الدولة على التقاضي الإلكتروني عبر الشبكة الوطنية الموحدة

صورة من الزيارةً
صورة من الزيارةً
صورة من الزيارةً

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

واقعة المحلة

رصـ..اصة غيرت كل حاجة .. المحلة في حالة صدمة بسبب واقعة قصة نجل صاحب مطعم شهير

سوزي الاردنية

سر زيادة وزن التيك توكر سوزي الاردنية

اختفاء مي الغيطي

مي الغيطي تكشف تفاصيل حادث خطير بعد 7 أشهر من الاختفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد