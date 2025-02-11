محافظ أسوان يعتمد حركة محليات تشمل 48 قيادة بوظيفة رئيس وسكرتير قرية

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بإجمالى 48 قيادة عقب إجراء المقابلات الشخصية لـ85 متقدم.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أننا نستهدف من إجراء هذه الحركة لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية .

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما كشفته الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ ، وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح فى مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات الهامة .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل أنه وفقاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم إستكمال سلسلة الأعمال بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70 % .

ولفت إلى أنه جارى الإنتهاء من رصف طريق حاجر البلاليص بقرية الغنيمية بمركز إدفو بطول 3 كم حيث يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية.