وزير الأوقاف يكرّم شبابًا أنقذوا أطفالًا من حريق فيصل ويهديهم رحلات عمرة

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ثلاثة شباب مصريين تقديرًا لشجاعتهم في إنقاذ ثلاثة أطفال من حريق شبّ داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل.

أقيم التكريم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد الوزير بشهامتهم، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف يعكس قيم الإيثار والمروءة.

الشباب الثلاثة، وهم محمد شعبان جمعة، كريم عبد الناصر منوفي، ومحمد عبد المنعم مصطفى، لم يترددوا لحظة في التدخل لإنقاذ الأطفال المحاصرين، حيث تسلقوا واجهة العمارة من ارتفاع 11 طابقًا حتى وصلوا إليهم وأخرجوهم بمهارة فائقة.

وفي لفتة تقديرية، أهدى وزير الأوقاف لهم رحلات عمرة مكافأة على بطولتهم، مشددًا على أهمية نشر هذه النماذج المشرفة لتعزيز روح التضامن والإقدام في المجتمع.