قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: احتياطيات اليورانيوم والتيتانيوم الأوكرانية تشكل تهديداً إذا سيطرت عليها روسيا
3 سنوات ورقم ضخم.. التفاصيل الكاملة لعرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
سموحة يتقدم بهدف على بتروجيت في الشوط الأول
كامل الوزير: ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد
نيران صديقة .. الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك فاركو
أبو العينين: تكامل منظومة الموانئ البحرية والبرية واللوجستية يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج
الزمالك يتقدم بهدف بالنيران الصديقة على فاركو بالشوط الأول بالدوري
رقم ضخم.. تعرف علي تكلفة استاد الأهلي الجديد وسعته
أوكرانيا تعرض صفقة على ترامب: مساعدات عسكرية مقابل تطوير صناعة المعادن
ليلة القبض على عنصر إجرامي هارب من 31 قضية جنائية في أسيوط .. تفاصيل
عائلات المحتجزين تتظاهرأمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتنفيذ مراحل صفقة التبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان "دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك يوم الخميس 13 فبراير بقاعة المسرح الصغير، في مركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.


تأتي الندوة في إطار تعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول أهمية دور الشباب في التنمية المستدامة. ويحاضر فيها كل من محمد عبد المقصود؛ مسئول ملف المناخ والتمويل والتعاون الدولي، إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وعمرو أبو علي؛ مسئول ملف الشراكات والتدريب والشباب، إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
 

وتناقش الندوة العديد من المحاور الهامة منها دور الشباب في تعزيز الاستدامة في القطاعات المتعددة، واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في هذا المجال، وكيف يمكن للمبادرات الشبابية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضاً تحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في صنع التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي الندوة في إطار التعاون الوثيق بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية بهدف تعزيز دور الشباب في قضايا التنمية المستدامة وبناء القدرات اللازمة لهم للمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية.

التنمية المستدامة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية جامعة الدول العربية دور الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

صلاة الجماعة

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

وزير التربية والتعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية الطلاب خشية السقوط من الأدوار العليا بالمدارس

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية يوم الثلاثاء

مشغولات فضية

سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصر اليوم

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

زجاجة غريبة بالمنزل.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للسحر

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

حرك صوابع رجلك.. عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

فيديو

الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤدو العمرة

شيخ الأزهر يفي بوعده.. الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤديان العمرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

عفاف شعيب ومحمد سامي

لازم يكون درس للكل.. تطورات قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد