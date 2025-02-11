مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان "دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك يوم الخميس 13 فبراير بقاعة المسرح الصغير، في مركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.



تأتي الندوة في إطار تعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول أهمية دور الشباب في التنمية المستدامة. ويحاضر فيها كل من محمد عبد المقصود؛ مسئول ملف المناخ والتمويل والتعاون الدولي، إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وعمرو أبو علي؛ مسئول ملف الشراكات والتدريب والشباب، إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.



وتناقش الندوة العديد من المحاور الهامة منها دور الشباب في تعزيز الاستدامة في القطاعات المتعددة، واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في هذا المجال، وكيف يمكن للمبادرات الشبابية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضاً تحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في صنع التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي الندوة في إطار التعاون الوثيق بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية بهدف تعزيز دور الشباب في قضايا التنمية المستدامة وبناء القدرات اللازمة لهم للمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية.